تحيا مصر: إحلال وتجديد 3100 ماكينة غسيل كلوي بالتعاون مع الصحة.. فيديو

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إنّ الصندوق ينسق العمل مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، حتى يتم تقاسم الأدوار منعا من ازدواجية الخدمة وتمهيد الطريق للمساعدات التالية.

وأضاف مختار في مداخلة هاتفية برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "أساس الشراكة مع صندوق تحيا مصر فيما يتعلق بتوفير صورة كاملة للمساهم والمتبرع بخصوص توجيه الأموال والموارد في اتجاه يفيد أكبر عدد من الناس، وفي أماكن كثيرة يحدد المتبرعون الأماكن التي يرغبون في دعمها، ولكن في الاجتماعات التحضيرية نطلع الشركات على موقف هذه الأماكن بخصوص تلقيها المساعدات، ونعرض عليها بدائل تفيد المواطنين بشكل أكبر".

وأردف محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: "في المساهمات، نكون حريصين على تقاسم الأدوار، حتى لا نكثف الخدمات في مناطق على حساب مناطق أخرى"، لافتًا إلى أنّ الشراكة مع الدولة حققت خطوات مهمة جدا وبخاصة في الرعاية الصحية.

ولفت، إلى أن مبادرة "كلنا جنبك" نموذج في التعاون مع الدولة، من خلال وزارة الصحة والسكان: "قمنا بإحلال 3100 ماكينة غسيل كلوي وتمت الشراكة في 203 مستشفى حتى نرعى ماكينات الفشل الكلوي".