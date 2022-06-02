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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نطق الشهادتين.. وفاة عجوز أمام المقابر أثناء دعائه للمتوفية بكفر الزيات

وفاه عجوز أثناء دعائه
وفاه عجوز أثناء دعائه للمتوفية بكفر الزيات بالمقابر

شهدت مقابر الموتي بمركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم حالة من الصدمة والوجيعة علي وجوه الأسر والعائلات عقب وفاة عجوز كان يعمل مهندسا في نهاية العقد السادس من عمره أثناء قيامه  بالدعاء للأموات بالمقابر .

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وكان المشاركون من المصلين علي إحدي سيدات المتوفية بقيام المهندس المتوفي “ عيد رواش ”احد ابناء مدينة كفرالزيات بالوقوف على المقابر والدعاء للمتوفية كما هو المعتاد حال تشييع الجنازات بمدينة كفرالزيات الا انه سقط فجأة مغشيا أرضا  واغمى عليه وحاول ثلاثة اطباء من المتواجدين في الجنازة بمحاولة إسعافه الا انه كان قد فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

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وكشف شهود عيان أثناء الجنازة  ان المتوفي نطق الشهادتين  وأنهى دعاؤه بكلمات  "من كان له دين عند المرحومه فزوجها وأهلها أولى بها ومن كان له عندها مظلمه فليسامحها" 
سامحوها يرحمك الله وتوفي وحاول ثلاثة اطباء إسعاف ونقله للمستشفى الا انه توفي.

الغربية الموت كفر الزيات دعاء للاموات الدعاء للمتوفى وفاه عجوز نطق الشهادتين

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