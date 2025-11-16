«عربية النواب» تدعو القوى السودانية للحوار لحماية وحدة السودان وسلامة أراضيه

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم السودان الشقيق في مواجهة ما يمر به من تحديات خطيرة تهدد وحدته وسلامة أراضيه.

مؤكدًا أن التحركات المصرية المتواصلة، سواء السياسية أو الإنسانية أو الدبلوماسية، تعكس التزامًا ثابتًا تجاه الشعب السوداني، انطلاقًا من الروابط التاريخية والمصير المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى أن القاهرة تبذل جهودًا مضنية لوقف نزيف الصراع، وتوفير ممرات آمنة للإغاثة، وتهيئة الأجواء لأي مسار تفاوضي يضمن الحفاظ على الدولة السودانية ومنع انهيار مؤسساتها.

وطالب رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، في بيان له أصدره اليوم، المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكامل للجهود المصرية، والتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وليس شأنًا داخليًا فحسب، مؤكدًا أن تجاهل ما يجري في السودان سيكون له تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها.

كما دعا النائب أحمد فؤاد أباظة جميع القوى السياسية السودانية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو صراعات نفوذ، والجلوس إلى طاولة الحوار باعتبارها السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومستقبل شعبه، مؤكدًا أن انقسام القوى الداخلية لن يجلب سوى المزيد من المعاناة والدمار.

وشدد على أن لجنة الشئون العربية ستظل تتابع الوضع لحظة بلحظة، وتدعم كل ما يحقق السلام والاستقرار في السودان الشقيق.