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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب العقوبات الغربية.. إنتاج روسيا يقل مليون برميل يوميا عن حصتها في أوبك+

أوبك
أوبك

كشف تقرير لمجموعة أوبك+، اليوم الخميس، أن إنتاج تحالف منتجي النفط كان أقل بواقع 1.45 مليون برميل يوميا من أهداف الإنتاج الخاصة بشهر مارس، مع بدء تراجع إنتاج روسيا جراء العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.

وبحسب التقرير، فإن إنتاج روسيا في مارس كان أقل بنحو 300 ألف برميل يوميا عن حصتها المطلوبة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكر مصدر من مجموعة أوبك+ أن روسيا قد توافق على أن تعوض أوبك+ الانخفاض الحالي في إنتاجها النفطي بسبب العقوبات.

وأشار المصدر إلى أن روسيا يمكن أن توافق على تعويض الإنتاج الروسي تدريجيا، ولا يوجد ضمان على الموافقة على ذلك بالكامل خلال اجتماع اليوم.

وقال المصدر اليوم إن إنتاج روسيا حاليا يقل حوالي مليون برميل يوميًا عن حصتها في أوبك+.

ويذكر أن الامتثال بتخفيضات الإنتاج ارتفع إلى 157% في مارس من 132% في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت المجموعة تخفيضات إنتاج قياسية بلغت نحو 10 ملايين برميل يوميا في مايو 2020 لمواجهة تأثير الجائحة على الطلب.

 

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