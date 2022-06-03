سيدة الشرابية.. تفاصيل القضية من ضرب الزوجة إلى قرار المحكمة.. تفاصيل

سيدة الشرابية .. قضت محكمة جنح الأميرية بمعاقبة المتهم بالاعتداء على زوجته بالضرب بـ« شومة وسكين » في الشرابية ، بـ السجن سنة و غرامة 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «وليد. س. أ»، بالتعدي على زوجته المجني عليها «ماري. م»، بالضرب عمدا، مما أسفر عن إصاباتها بجروح بالغة في رأسها وجسدها، واعتدى عليها بعصا خشبية «شومة» وسكين، ما أحدث إصابتها التي أعجزتها عن ممارسة أعمالها وأشغالها الشخصية لمدة اقتربت من 20 يوما.

شومة

وأضافت أوراق القضية أنّ المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض «سكين»، وأداة تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص «عصا خشبية شومة»، دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة أو الضرورة المهنية.

ولمتابعة تفاصيل قضية سيدة الشرابية وحبس زوجها سنة .. تابع الفيديو جراف التالي:

