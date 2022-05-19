نساندها بقوة .. القومي للمرأة يتابع حالة السيدة المعتدى عليها من زوجها

قالت أمل عبد المنعم، رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن قضية السيدة التى تعرضت للضرب المبرح بآلات حادة على يد زوجها

(الشومة) شغلت الرأى العام بعد الفيديو الذى تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا الأيام القليلة الماضية.

تحرك المجلس القومي للمرأة

وأوضحت عبد المنعم لـ"صدى البلد " أن المجلس تحرك بالفعل لمساندة هذه السيدة ويتابع التحقيقات بعد أن قامت بتحرير محضر بواقعة التعدى ضد الزوج.

وأكدت رئيس مكتب الشكاوى أن المكتب يتابع نتائج تحقيقات النيابة،ووفقا لقرار النيابة يتحرك المجلس ويقدم كل الدعم سواء نفسيا أو قانونيا أو اجتماعيا.

وأشارت إلى أن المجلس لديه آلية رصد لأى تحرك على السوشيال ميديا نحن وجهات إنفاذ القانون ونقوم بالمتابعة ونتدخل فى وقت الحاجة.

وفى سياق متصل أوضحت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، أن ما حدث مع سيدة الشرابية هو أحد أشكال العنف ضد المرأة .

وأضافت "يحيى" لـ"صدى البلد " أن العنف الأسرى تعانى منه كثير من السيدات ونحاول فى المجلس أن نناهض كل أشكال العنف المختلفة.

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن العنف الأسرى يرجع إلى الفهم الخاطئ لمفهوم القوامة والتربية الخاطئة وتفسير الدين بشكل خاطئ فيعتقد الرجل أن الزوجة ملك له .

ونوه إلى أن المجلس يناهض ذلك من خلال التشريعات والتوعية ومكتب الشكاوى الذى يتابع ذلك، ويقدم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمعنفات.

ولفتت إلى ضرورة تقدير هذه المرأة التى لم ترض بالعنف وبحثت عن حقها، وناشدت السيدات اللاتي يتعرضن للعنف أن ينتفضن ويتحركن لنجد أثرا كبيرا على تعامل الرجل بشكل عام فى المجتمع مع المرأة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه رجل يعتدي على سيدة بعصا خشبية “شومة” بطريقة وحشية، بينما حاولت السيدة تفادي الضربات لكن دون جدوى، ما أدى إلى تعرضها لعدة ضربات تسببت في فتح في الرأس وكدمات أخرى بالجسم.

وبعد تداول مقطع الفيديو، قامت الأجهزة الأمنية بفحصه وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتبين أنه سائق تاكسي مقيم بالشرابية تعدى على زوجته بسبب خلافات بينهما.

واستدعت نيابة الشرابية الزوجة للإدلاء بأقوالها حول الواقعة، حيث أقرت أن زوجها من مدمني المخدرات، وأنها أودعته في مصحة لعلاج الإدمان أكثر من مرة لكن كان يخرج منها ويعود للإدمان مرة أخرى أو يقوم بالهرب من المصحة.

وأضافت في أقوالها أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للضرب، وأنها كانت تحرر محاضر ضده لكن كانت تتنازل عنها خوفاً من أن يسجن لكن هذه المرة لن تسامحه أو تتنازل عن المحضر.

وأثار ذلك المقطع الذي تم تداوله للزوجة حالة من الغضب الشديد بين رواد السوشيال ميديا، بسبب تعدي الزوج عليها واستخدامه عصا خشبية وتوجيه عدة ضربات إليها على الرأس وفي أنحاء متفرقة في الجسم.

ووصل الفيديو إلى نسبة كبيرة من المشاهدين الذين أظهروا تعاطفهم مع الزوجة وما تعرضت له وطالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على الزوج الذى تجرد من إنسانيته.