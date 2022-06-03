الجمعة الأولى من ذي القعدة| العواري خطيبا للجامع الأزهر.. ومنابر الأوقاف تجتمع حول أبواب الخير

الجمعة الأولى من ذي القعدة .. يؤدي المسلمون اليوم، شعائر صلاةالجمعة الأولى من ذي القعدة، والتي تنقل عبر القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة والإذاعة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة.

شعائر صلاة الجمعة الأولى من ذي القعدة

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة الأولى من ذي القعدة بتلاوة للقارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وخطيبا وإماما الدكتور عبدالفتاح عبدالغني العواري من علماء الأزهر الشريف.

سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية

في الوقت نفسه، عنونت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأولى من ذي القعدة 1443هـ تحت عنوان “سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية”، مشددة على عموم أئمتها الالتزام بنص الخطبة الموحدة والوقت المحدد.

دعاء الجمعة الأولى من ذي القعدة

(اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك).

(اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ والهَرَمِ، وأَعُوذُ بكَ مِن عَذابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ) .

(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتهِِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأوََّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ).

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي). (دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ).

(لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

مقارئ قرآنية جديدة

كما أعلنت وزارة الأوقاف، عدد ( 27 ) مقرأة قرآنية جديدة للجمهور، بمحافظات أسيوط، والأقصر، وشمال سيناء، علمًا بأن ما تم نشره قبل ذلك ( 116 ) مقرأة للجمهور، ليصل إجمالي المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور ( 143 ) مقرأة ، تقام يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر ، والمقارئ الجديدة هي:

( 1 ) محافظة أسيوط:

م المسجد الإدارة المسئول عن المقرأة

1. ناصر شرق المدينة إمام المسجد

2. البقلي غرب المدينة إمام المسجد

3. مجمع مكة شمال المدينة إمام المسجد

4. العياط الكبير بنى عدى إمام المسجد

5. أوده باشا منفلوط إمام المسجد

6. عموم المساجد القوصية غرب إمام المسجد

7. صديق حسين المركز قبلي إمام المسجد

8. الكبير بنى غالب المركز بحرى إمام المسجد

9. الأموي غرب المدينة إمام المسجد

10. السايح الكبير ديروط جنوب إمام المسجد

( 2 ) محافظة الأقصر:

م المسجد الإدارة المسئول عن المقرأة

1. الزهراء إسنا إمام المسجد

2. العتيق المطاعنة أصفون إمام المسجد

3. الراضي البندر إمام المسجد

4. صلاح الدين البندر إمام المسجد

5. العتيق البياضية إمام المسجد

6. الحسنات حاجر كومير إمام المسجد

7. النور الزينية إمام المسجد

8. العتيق ( العمري ) الطود إمام المسجد

9. مقام الشيخ الطيب القرنة إمام المسجد

10. عمر بن الخطاب النمسا إمام المسجد

( 3 ) محافظة شمال سيناء:

م المسجد الإدارة المسئول عن المقرأة

1. النصر شرق العريش إمام المسجد

2. الرفاعي شرق العريش إمام المسجد

3. القرماني شرق العريش إمام المسجد

4. أم القرى شرق العريش إمام المسجد

5. المجمع الإسلامي بالمساعيد غرب العريش إمام المسجد

6. المعلمين بالضاحية شرق العريش إمام المسجد

7. أبي فراس بالضاحية شرق العريش إمام المسجد.



