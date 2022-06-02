كل السلع متوفرة..محافظ البحر الأحمر يتوعد التجار الجشعين بالإحالة إلى النيابة

وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تحذير شديد اللهجة للتجار في الأسواق والمحلات التجارية، والمخابز من عقاب ورد قاس حال عدم التزامهم بالأسعار متوعدهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه العبث بالأسعار المقررة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنا مش ضد ربح التجار من السلع ولن أظلم أحد ولكن وصول المكسب لـ 80 % يعتبر جشعا، لافتا أن مباحث التموين والجهات المعنية تتابع الأسعار وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تابع محافظ البحر الأحمر ، الأهالي اشتكوا من قيام بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر، مضيفا: كل السلع الاستراتيجية متواجدة بكميات كبيرة ولا يوجد نقص في أي سلعة، مطالبا التجار بتحقيق هامش ربح طبيعي دون مغالاة في الأسعار".