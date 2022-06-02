عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كل السلع متوفرة..محافظ البحر الأحمر يتوعد التجار الجشعين بالإحالة إلى النيابة

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تحذير شديد اللهجة للتجار في الأسواق والمحلات التجارية، والمخابز من عقاب ورد قاس حال عدم التزامهم بالأسعار متوعدهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه العبث بالأسعار المقررة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنا مش ضد ربح التجار من السلع ولن أظلم أحد ولكن وصول المكسب لـ 80 % يعتبر جشعا، لافتا أن مباحث التموين والجهات المعنية تتابع الأسعار وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تابع محافظ البحر الأحمر ، الأهالي اشتكوا من قيام بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر، مضيفا: كل السلع الاستراتيجية متواجدة بكميات كبيرة ولا يوجد نقص في أي سلعة، مطالبا التجار بتحقيق هامش ربح طبيعي دون مغالاة في الأسعار".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

مفاجأة.. فيفا يهدد الأهلي بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي

ترشيحاتنا

تاج الدين: 83 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا

شخصان يواجهان عقوبة السجن7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتنقيبهم عن الآثار

ربنا يلهمكِ الصبر| مصطفى بكري لـ وزيرة الهجرة : قلبي معكِ ..فيديو

عوض تاج الدين: فيروس جدري القرود ليس مخيفا ولا إصابات في مصر

شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

طبيب: من سنة 2000 ظهرت 9 أوبئة إقليمية والتغيرات المناخية ستظهر الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

شيرين سيف النصر تقرأ عدة أعمال فنية لاختيار الأنسب للعودة للتمثيل

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

فيديو

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

هل تلعن الملائكة من يتحدث اثناء الاذان ؟

بعد استشهادها على يد الاحتلال.. من هي الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ