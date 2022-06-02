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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس الوزراء: تقديم الدعم الكامل للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إنه تم تقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية الخاصة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي.

 

وأضاف "مدبولي" خلال جلسة الافتتاح الرسمي لجلسات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أننا نؤمن بأهمية التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات في أوقات السعة والأزمة خاصة عندما تشتد الأخيرة لعل آخر توجهاتنا في هذا الأمر تتمثل في تدشين الشراكة الصناعية التكاملية المصرية الإماراتية الأردنية لتعزيز خطى التنمية الاقتصادية المستدامة والذي تم إطلاقه في إمارة أبو ظبي منذ أيام قليلة ويشكل هذا النموذج بداية لتعاون جديد بين الدول العربية والإسلامية خلال الفترة القادمة.

 

وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه لا شك في أننا نطمح في تحقيق المزيد والمزيد إلى جانب شراكتنا القطرية، فإن الدولة المصرية تعمل على المشاركة الفعالة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي وذلك من واقع مسؤوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي. 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الاقتصاد الاخضر الذكاء الاصطناعي البنك الاسلامي للتنمية

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