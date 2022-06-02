الأرز بـ 13 جنيها.. التموين : مخزون السلع يكفي 6 أشهر |فيديو

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن جميع السلع متوفرة في الأسواق والمعارض ولا يوجد نقص بها، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من السلع متوفر ويكفي لمدة 6 أشهر على الأقل.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أكد على جميع التجار بأن يكون سعر الأرز 13 جنيها للكيلو، موضحا أن كل السلع متاحة وبكميات وفيرة وبأسعار مناسبة، والدولة توفر السلع في المعارض بتخفيضات تصل إلى 30% في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.

وتابع أن الدولة حريصة على تعويض ودعم المزارعين خلال موسم حصاد القمح، والذي انطلق في أبريل الماضي ويستمر حتى أغسطس القادم.

وأردف، هناك خطة للحوم سيتم عرضها قريبا على وزير التموين وتعرض في مؤتمر صحفي، وذلك لعرض الكميات المتوفرة خلال الفترة المقبلة.