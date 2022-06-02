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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك| دانا شوقي ومايا ممدوح تنضمان لفريق الطائرة... مباراة ودية للكرة استعدادًا للداخلية

الزمالك
الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ نادي الزمالك على مدار الساعات القليلة الماضية.

الزمالك يضم دانا شوقي نجمة منتخب مصر في الكرة الطائرة

حصل نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على توقيع النجمة دانا شوقي لاعبة الأهلي السابقة ومنتخب مصر ، لتنضم لصفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء.
 

قادمة من الأهلي.. فريق طائرة الزمالك يتعاقد مع مايا ممدوح

 

حصل نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على توقيع النجمة مايا ممدوح لاعبة الأهلي ومنتخب مصر السابقة في الكرة الطائرة، لتنضم رسميا إلى صفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء.

الزمالك يخوض مباراة ودية استعدادًا للداخلية في كأس مصر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، خوض مباراة ودية يوم الإثنين المُقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، في إطار الاستعداد لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور دانا شوقي الأهلى مايا ممدوح

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