أخبار الزمالك| دانا شوقي ومايا ممدوح تنضمان لفريق الطائرة... مباراة ودية للكرة استعدادًا للداخلية

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ نادي الزمالك على مدار الساعات القليلة الماضية.

حصل نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على توقيع النجمة دانا شوقي لاعبة الأهلي السابقة ومنتخب مصر ، لتنضم لصفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء.



حصل نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على توقيع النجمة مايا ممدوح لاعبة الأهلي ومنتخب مصر السابقة في الكرة الطائرة، لتنضم رسميا إلى صفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، خوض مباراة ودية يوم الإثنين المُقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، في إطار الاستعداد لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.