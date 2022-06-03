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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زكي عبد الفتاح: غياب الشناوي غير مؤثر على المنتخب.. فيديو

صدى البلد

قال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، أنه لا يتوقع أن يتأثر المنتخب بغياب محمد الشناوي لإصابته بفيروس كورونا، لوجود بدلاء على مستوى عال، مثل أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد.
 

وأشار عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يذاع عبر قناة الزمالك مع الإعلامي شادي عيسى، إلى أن منتخب غينيا قوي ولديه لاعبين مميزين، ويجب على المنتخب الوطني أن يحذر من تلك المجموعة لأن التأهل غير محسوم.


وشدد عبد الفتاح على أنه تلقى عرضًا مؤخرًا لتدريب حراس منتخب غينيا، ومن الأفضل أن العرض لم يتم حتى لا يواجه منتخب بلاده .


واختتم عبد الفتاح حديثه بالتأكيد على أنه يؤيد تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب، ويعتبره أفضل مدرب مصري في أخر 10 سنوات.
 

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الزمالك كورونا محمد صبحي إيهاب جلال المنتخب الوطني فيروس كورونا

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