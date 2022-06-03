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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كان كارها للإسلام بشدة.. بريطاني يشهر إسلامه بسبب محمد صلاح

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد فايق أن هناك تقرير صحفي تم نشره في صحيفة الجارديان عن مواطن بريطاني أعلن إسلامه بسبب اللاعب العالمي المصري محمد صلاح.

شاهد الفيديو:

 

وأضاف "فايق" خلال برنامجه "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية أن المواطن البريطاني الذي أعلن إسلامه قال إنه كان يكره المسلمين ويكره الإسلام، ولكنه عندما بدأ بمعرفة محمد صلاح أشهر إسلامه حبا في شخصيته وأخلاقه العظيمة.

وتابع الإعلامي أحمد فايق أن المواطن البريطاني قبل إسلامه كان يتابع محمد صلاح وأخلاقه وسلوكه وتعامله مع الناس، مشيرا إلى أنه ذكر موقف فريد للنجم العالمي محمد صلاح عندما وقف لالتقاط صورة مع فتى صغير ينزف الدم من أنفه. 

شاhttps://youtu.be/boZG0m6GluMهد الفيديو:
 

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