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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سانا: القوات التركية تعتدي بالمدفعية على قرية سورية

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا "بأن القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين جددت اعتداءاتها على القرى الواقعة في محيط مناطق انتشارها بريف الرقة الشمالي حيث استهدفت ظهر اليوم بعدد من قذائف المدفعية محيط قرية الدبس بريف بلدة عين عيسى.

ونقلت الوكالة السورية عن  مصادر محلية قولها: إن قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية التي تدعمها قصفت بالمدفعية الثقيلة منذ صباح اليوم قرية الدبس ومحيطها بريف بلدة عين عيسى ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية.

وأشارت  المصادر إلى أن طيران الاحتلال التركي حلق بكثافة في سماء مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي منذ ساعات الفجر فيما تواصل طائرات الاحتلال المسيرة طلعاتها التجسسية على طول خطوط التماس بالريف الشمالي.

وكانت القوات التركية، قصفت بالمدفعية أمس مناطق في ناحية عين عيسى وقرية قزعلي غرب مدينة تل أبيض بالريف الشمالي للرقة كما اعتدوا على قرى أم حرملة ودادا عبدال شمال بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب بوقوع أضرار مادية وتدمير منازل سكنية والحاق الضرر بالبنية التحتية.

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