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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تفاصيل توقيع مصر 13 اتفاقية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

شهدت فعاليات اليوم الثالث للاجتماعات السنوية ال 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنعقدة خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو بشرم الشيخ برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، توقيع 13 اتفاقيه بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي، والمؤسسات الأعضاء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك، الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

 

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن اليوم الثالث شهد توقيع ما يقرب من 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي، والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، أبرزها التعاون في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، و تنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والتعاون لإقامة المشروعات التي تراعي معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، وكذا التعاون في مجال تمويل وتعزيز دور القطاع الخاص.

 

أهم الاتفاقيات الموقعة

 

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة خلال اليوم ،مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وشركة جالينا للصناعات الغذائية لتمويل توسعات الشركة وزيادة انتاجها لسد احتياجات السوق المحلي وفتح أسواق جديدة للتصدير، مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وشركة ثروة كابيتال لتطوير وزيادة إصدار الصكوك كأداة تمويلية مهمة للقطاع الخاص والحكومي.
 

كما ضمت ال 13 اتفاقيه الموقعة مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك أبو ظبي الإسلامي- مصر لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وكذا مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك أبو ظبي الأول لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فضلًا عن مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك فيصل الإسلامي لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
 

وشملت الاتفاقيات كذلك توقيع عقد تمويل بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وشركة الشرقية للسكر والبنوك المقرضة لاستكمال مشروع الشركة، ومذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وشركة السويدي إليكتريك لإقامة المشروعات التي تحافظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات واتحاد الصناعات المصرية لتعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية.
وشملت قائمة الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية وجامعة عين شمس لتحسين الخدمات الطبية في الدول الأعضاء في البنك، وخطاب نوايا بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ووزارة قطاع الأعمال العام في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية
 

الاتفاقية الإطارية المعدلة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ووزارة التعاون الدولي لتمويل توريد السلع الأساسية بحد ائتماني قدره 6 مليار دولار، فضلًا عن برنامج استفادة مصر ضمن برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ووزارة التجارة والصناعة لتنفيذ أنشطة إرسال بعثات تجارية مصرية إلى بعض الدول الإفريقية والمشاركة في المعارض الدولية خلال 2022-2023.

 خطاب نوايا بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التجارة والصناعة وجمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك) لإنشاء أكاديمية التصدير لتأهيل الكادر الفني المتخصص لزيادة عدد المصدرين الجدد وزيادة نسب التبادل التجاري بين الدول العربية والإفريقية.

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