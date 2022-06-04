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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب النور: الحوار الوطني يمثل تكامل بين المشاركة الحزبية والنيابية

صدى البلد

قال الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، إن طرح الرئيس السيسي للحوار الوطني يمثل تكامل بين المشاركة الحزبية والنيابية.

وتابع خلال حواره  ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، :" يجب أن يكون هناك مسار لمخرجات الحوار الوطني والخروج بأفكار كي يكون الشعب المصري أكثر ارتياحا.

وأشار إلي أنه تم تشكيل لجنة لعمل مقترحات لكيفية إدارة الحوار داخل الحزب فور إعلان الرئيس عن الحوار الوطني، ولهذا تم توزيع الأفكار على المحافظات لتجميع مخرج نهائي مكون من 6 محاور وهم المحور السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، القيم، الثقافة والإعلام، البيئة، الأمن القومي. 
 

محمد ابراهيم الثقافة والإعلام الرئيس السيسي حزب النور الشعب المصري

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