أب يخطف طفلته من طليقته.. والأهالي يطاردونه ويتلقى علقة ساخنة

شهدت شوارع قرية دفنو بمركز أطسا اليوم ، مطاردة من أهالي القرية وراء أب قام بخطف أبنته من مطلقته لرفضها رؤيته لطفلته وحملها على دراجة بخارية وفر هاربا.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم تلقي اخطارا من العميد محمد ثابت عطوه مأمور مركز شرطة أطسا بالحادث .

تبين من التحقيقات أن الأم رفضت رؤية طفلتها لطليقها ووالدها ، ألا ان الاب غافل الزوجة وخطف طفلته أثناء سيرها مع والدتها بالطريق العام ، الا ان الأم صرخت فى الطريق العام ، فقام الأهالي بمطاردة الزوج ووالد الطفل ظنا منهم أنه لص قام بخطف الطفلة من أمها ، وامسكوا به ، ولقنوه علقة ساخنة ، وأبلغوا مركز شرطة أطسا ، الذى حضرت منه قوة وقامت بالقبض على الاب و تحرير محضر له ، وتسليم الطفلة لأمها .

وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق .