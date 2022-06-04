مؤسس طب الحالات الحرجة: سافرت أمريكا لأفيد بلدي ونقلت تجربتها لمصر

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، العالم المصري الدكتور محمد شريف مختار، مؤسس طب الحالات الحرجة في مصر .

وتحدث الدكتور محمد شريف مختار، عن قصة تأسيسه طب الحالات الحرجة في مصر.

ونرصد لكم أبرز تصريحاته في السطور التالية،:"

مؤسس طب الحالات الحرجة: ذهبت إلى أمريكا لأفيد بلدي والعودة بعلم نافع

https://www.elbalad.news/5304683

وقال الدكتور شريف مختار: "الطب هو حلم حياتي وعشقي الأزلي.. واخترت السفر لكاليفورنيا بعد تخرجي من كلية الطب مباشرة للتدرب بجامعة جنوب كاليفورنيا بقسم طب الحالات الحرجة وكان وقتها هذا المصطلح حديث في مصر.

شريف مختار: تخصص الحالات الحرجة في مصر كان غامضا

https://www.elbalad.news/5304907

وقال مختار خلال حواره ببرنامج " مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" تخصص الحالات الحرجة كان غامض في مصر، لافتا إلي أنه درس هذا التخصص بكافة تفاصيله خلال رحلته في جنوب كاليفورنيا.

شريف مختار: الفارق الزمني لدخول تخصص الحالات الحرجة بين مصر وأمريكا 22 عاما

https://www.elbalad.news/5304915

وقال مختار خلال حواره ببرنامج " مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" الفارق الزمنى بين الحالات الحرجة والرعاية القلبية والمركزة بدأت فى أمريكا عام 1960، ولدينا في عام 1982، أى 22 عاما فرق، وشعر أن دوره هو استكمال المسيرة.

وأوضح شريف مختار،:" كان هدف التعلم لافادة بلدي والعودة بعلم نافع ولم أكن أطمح لإستكمال تعليمي هناك".

وأشار إلي أنه درس هذا التخصص بكافة تفاصيله خلال ل رحلته في جنوب كاليفورنيا، ومن ثم قام بـ إنشاء أول وحدة متخصصة في هذا المجال في مصر لتكون الأولى بالشرق الأوسط.

ويذاع برنامج مصر تستطيع، يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة دى أم سى، ويقدمه الإعلامى أحمد فايق.

