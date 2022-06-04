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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رحالة مصرى: الزوجة الباكستانية ماهرة فى المطبخ وتتمسك بالتقاليد

رحالة مصرى تزوج من
رحالة مصرى تزوج من باكستانية

كشف أحمد عكرة رحالة مصري تفاصيل قصة زواجه من فتاة كازاخستانية وطريقتهم في المزج بين ثقافة البلدي .


وقال "عكرة"  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، إنه يعمل فى الاستيراد والتصدير وعاش فى الصين لمدة 7 سنوات كان يعيش فى مصر وحاليا يعيش فى كازاخستان وتعرف علي زوجته بالصدفة فى دبى بعدما ساعدها فى العثور على هاتفها المحمول والباسبور الخاص بها بعد ضياعه منها  .

وأضاف الرحالة المصرى أنه أكثر ما انجذب إليه فى زوجته انها سحرته وتتمتع بالكرم وتقديس الحياة الزوجية ويضعون الزوج فى مكانة تقدير واحترام كبرى والزوجة الباكستانية ماهرة فى المطبخ ، منوها أنه الشعب الباكستانى متمسك بالأعراف والتقاليد  .

أحمد عكرة كازاخستان الصين الحياة الزوجية 8 الصبح فضائية dmc ثقافة

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