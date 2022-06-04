رحالة مصرى: الزوجة الباكستانية ماهرة فى المطبخ وتتمسك بالتقاليد

كشف أحمد عكرة رحالة مصري تفاصيل قصة زواجه من فتاة كازاخستانية وطريقتهم في المزج بين ثقافة البلدي .



وقال "عكرة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، إنه يعمل فى الاستيراد والتصدير وعاش فى الصين لمدة 7 سنوات كان يعيش فى مصر وحاليا يعيش فى كازاخستان وتعرف علي زوجته بالصدفة فى دبى بعدما ساعدها فى العثور على هاتفها المحمول والباسبور الخاص بها بعد ضياعه منها .

وأضاف الرحالة المصرى أنه أكثر ما انجذب إليه فى زوجته انها سحرته وتتمتع بالكرم وتقديس الحياة الزوجية ويضعون الزوج فى مكانة تقدير واحترام كبرى والزوجة الباكستانية ماهرة فى المطبخ ، منوها أنه الشعب الباكستانى متمسك بالأعراف والتقاليد .