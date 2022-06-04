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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خبطت دماغها في العربية.. رد فعل شقيقة كريم الهواري بعد الحكم عليه..فيديو

شقيقة كريم الهواري
شقيقة كريم الهواري أمام المحكمة

أصيبت شقيقة المتهم كريم الهواري بحالة من الهستيريا والذهول ، عقب الحكم عليه في اتهامه بدهس 4 طلاب بحادث الشيخ زايد.

وعقب خروجها من المحكمة ظهرت شقيقة كريم الهواري وعلى وجهها ملامح الذهول، وقامت بضرب رأسها ويديها على السيارة أمام المحكمة.

بعد حبسه 3 سنوات.. تغريم كريم الهواري 50 ألف جنيه

وصول شقيقة كريم الهواري للمحكمة لحضور جلسة الحكم في قضيته

السجن المشدد 3 سنوات لـ كريم الهواري

فيما قضت الدائرة 25 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة الأمن المركزي، بمعاقبة المتهم "كريم الهوارى" بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنية عما أسند إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله رئيس الدائرة 25 جنايات الجيزة جيزة وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمي وعمرو وحيد محمود وسكرتارية وجيه حكيم. 

وشهدت الجلسة الماضية تنازل أسر الضحايا الأربعة عن اتهام كريم الهواري بالقتل الخطأ لأبنائهم ، وقدموا تصالحهم مع المتهم أمام هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

شقيقة كريم الهواري

إحالة كريم الهواري إلي الجنايات

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

شقيقة كريم الهواري

النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل كريم الهواري 

وأقامت النيابة العامة ، الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلى.

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