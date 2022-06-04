الدفاع التونسية تعلن إنقاذ 50 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل جرجيس

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم السبت، إنقاذ 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية قبالة مدينة جرجيس.

ومن ناحية أخرى، زادت عائدات العمل في تونس بنسبة 15 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022 لتبلغ قيمة 2،8 مليار دينار بحسب إحصاءات نشرها البنك المركزي التونسي، أمس الجمعة.

كما زادت العائدات السياحية بنسبة 57 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 622،4 مليون دينار، فى مايو 2021، إلى 980،5 مليون دينار، فى مايو 2022.

وبلغت الأرباح الصافية من العملة 24،4 مليار دينار إلى تاريخ يوم 2 يونيو 2022 مقابل 21،6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بزيادة بقيمة 2،8 مليار دينار.

وفي ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد تطوّرت بشكل طفيف بحوالي 7 بالمائة لتصل إلى قيمة 3،5 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.