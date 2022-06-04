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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أمام المرآة.. مريم أوزرلي تبرز أناقتها بمكياج لافت في أحدث ظهور لها|شاهد

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

شاركت الممثلة التركية  مريم أوزرلي، فيديو جديدًا لها وهي تضع المكياج أمام المرأة، وقامت بمشاركة الصور مع متابعيها عبر خاصية الاستوري على حسابها “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة ملفتة وناعمة.
 

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي

ظهرت مريم أوزرلي، وهي ترتدي توب باللون الأسود بأكمام طويلة؛ وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

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وقامت مريم أوزرلي بلم خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.

 

 

وأبرزت  مريم أوزرلي جمال ملامحها ، بوضع الماكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي شادو السموكي الناعم والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها 

ولم تتكلف  مريم أوزرلي في ارتداء الاكسسوارات الناعمة؛ حيث أكتفت الظهور بإطلالة ناعمة وبسيطة .
 حياة مريم أوزرلي الأسرية

ولدت مريم أوزرلي في ألمانيا عام 1983، وهي إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم “حريم السلطان”، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.
 مسيرة مريم أوزرلي الفنية

قدمت مريم خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت من خلال أحدها شهرة كبيرة، ونجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان». 

وحلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل، وتحلم بالعيش في بلد عربي.

ورغم عيشها بين ألمانيا وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».
 تحب الأكل

في الوقت الذي تتظاهر الكثير من الفنانات بعدم رغبتهن في الأكل، خاصة على الهواء وفي الأماكن العامة، ظهرت الفنانة «مريم أوزرلي» وهى تتناول الوجبات المصرية على الهواء، حتى أنها عبرت عن عشقها للأكل، وتناولت الحمام المصري والمحشي وعددا من الأكلات المصرية، وعبرت عن سعادتها بالأكل المصري ورغبتها بالأكل أكثر، قائلة: "الفستان خلاص بقى ضيق عليا.. وعايزة آكل تاني ومش عارفة".

تهوى الكركبة

ورغم كونها واحدة من أشهر النجمات الجميلات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاعتراف بأنها تحب "الكركبة" وتأكل بأصابعها خلال تواجدها في بيتها، دون أن تلتزم بقواعد الإتيكيت كما تدعى العديد من الفنانات، حيث قالت: "بحب وانا قاعدة في البيت بتفرج على التليفزيون الدنيا تبقى مكركبة حواليا.. فيه أكل كتير في كل مكان وحاجات ملهاش لازمة".

أم غير مثالية

الفنانة التي قدمت دور السلطانة ولها العديد من الجواري والخدم في مسلسل «حريم السلطان»، وصفت نفسها بالأم غير المثالية لكونها تأكل بأصابعها وتحب الكركبة، قائلة "بنتي لما بتلاقيني باكل بأصابعي بحس إنها بتقول عليا أم غير مثالية".

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