خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

تصدرت المطربة العالمية شاكيرا محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ترددت أنباء عن انفصالها عن زوجها نجم دفاعات فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه بسبب خيانته لها.

انفصال شاكيرا وبيكيه رسميا

أصدرت المغنية الكولومبية شاكيرا بيانا مقتضبا أعلنت خلاله انفصالها بشكل رسمي عن نجم دفاعات فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه.

وجاء بيان شاكيرا على النحو التالي: “يشرفنا أن نؤكد أننا نفترق ..من أجل رفاهية أطفالنا الذين هم أولوياتنا القصوى نطلب احترام الخصوصية شكرا لتفهمك”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.