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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدحت العدل عن التطاول على أم كلثوم: قدمت بلاغا للنائب العام والقانون سيحكم

صدى البلد

كشف الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، تفاصيل تقدمه ببلاغ للنائب العام بعد تطاول أحد الشعراء علـى أم كلثوم والشاعر أحمد رامي.

وقال العدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج " حضرة المواطن" المذاع عبر قناة " الحدث اليوم": "تم تقديم بلاغ للنائب العام والقانون هو من سيحكم، موضحا أن حرية الرأي مكفولة للجميع وعندما تذكر وجهة نظر حتى وإن كان ملحدا فعليك أن ترد بالحسنى وهذا هو آداب الإسلام.

وأكمل: "هو لا يعرف قيمة أحمد رامي، الذي حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون، والذي ساعد في ترجمة رباعيات عمر الخيام، لافتا إلى أن  الكلام عن أم كلثوم وأحمد رامي لن يفرق معهم لكن لوضع كل واحد في حجمه الطبيعي.

وكانت الإساءة للراحلة كوكب الشرق أم كلثوم، على هامش أمسية ثقافية داخل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وما شهدته من تطاول وإساءة لرموز فنية مصرية، مثل الشاعر أحمد رامي.

مدحت العدل كوكب الشرق ام كلثوم حضرة المواطن اتحاد كتاب مصر

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