الأحوال الشخصية.. لميس الحديدي: أتمنى طرح مشروع القانون بعد صياغته للحوار المجتمعي

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن من أهم أحداث اليوم هو اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وتوجيهه بتشكل لجنة قانونية وقضائية من الخبرات المختصة في محاكم الاسرة لاعداد قانون الاحوال الشخصية.

وتابعت عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON: ده تصريح مهم جداً وهذا ما وعد به الرئيس في وقت سابق ووفى به اليوم ".

وكشفت الاعلامية لميس الحديدي وفقاً لما أسمته بمصادرلـ"كلمة أخيرة" أنه من المتوقع أن يعلن المستشار عمر مروان وزير العدل تشكيل اللجنة غدا قائلة : معلوماتنا بتقول أن اللجنة قضائية فقط مكونة من الرجال والنساء من القضاة المختصين في محاكم الاسرة والاحوال الشخصية ".

وفسرت الحديدي سبب كونها لجنة قضائية مختصة قائلة: ليه من رجال القضاء من السيدات والرجال ؟ وفقاً لمعلوماتنا لضمان أكبر قدر من الحيدة وتحقيق التوازن بين كل الاطراف ولان الهيئة المنوط بها التشريع هي وزارة العدل والقضاء".

ولفتت إلى أن التشكيل حاكماً لان هذه اللجنة هي التي ستضع مشروع القانون في نقاط أساسية.

وأكملت: "كنا نتمنى أن تضم اللجنة في طياتها شخصيات عامة وقانونين لان الحياد التام غير موجود حتى لو كان الاعضاء من القضاء من النساء والسيدات وكنت أتمنى تكون من أعضائها شخصيات عامة مستنيرة وقانونين عشان يبقى عندنا وجهات نظر مختلفة".

لكنها قالت : ما يهمنا هو هو المخرج في النهاية ايا ماكان التشكيل وأتمنى أن تكون نقطة البداية من المحددات التي وضعها المجلس القومي للمرأة والتي اجتمع عليها كافة المنظمات الخاصة بالعمل الاهلي وأن يطرح هذا القانون للنقاش المجتمعي وحتى لاتكن النصوص جامدة وأن تكون نصوص مشروع قانون الاحوال الشخصية قابلة للتطبق على الارض.