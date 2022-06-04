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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات كاراتيه الأهلي يتوج بلقب الدوري الممتاز

صدى البلد

نجح الفريق الأول للكاراتيه للسيدات بالنادي الأهلي في التتويج بالدوري الممتاز في منافسات الكوميتيه للموسم الثالث على التوالي، بعد ما حقق نتائج مميزة خلال البطولة.

أقيمت البطولة بمشاركة 13 فريقًا وهي الأهلي وطلائع الجيش والطيران والبنك الأهلي وسموحة والأولمبي والزهور والمؤسسة العسكرية وحدائق الأهرام وهليوبوليس ومركز شباب وراق العرب والشمس واتحاد المنزلة.

ونجح «سيدات كاراتيه الأهلي» في تحقيق الفوز خلال جميع المباريات فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل أمام سموحة، ليحصد الفريق لقب الدوري.

وضمت قائمة شرف «سيدات كاراتيه الأهلي» في بطولة الدوري اللاعبات ياسمين الهواري وحبيبة مجدي وسندس عادل ورضوى السيد وأمينة الورداني والصاعدة فاطمة عبد الناصر.

ويقود «سيدات كاراتيه الأهلي» أشرف صالح مديرًا فنيًّا، ومحمد عاطف مدرب الفريق، وحاتم يوسف المدرب العام، ومدحت ممدوح المدرب العقلي، وأحمد عبد العزيز طبيب الفريق، وياسر علي وعبد الناصر عبد الكريم وسيد شامة المديرين الإداريين، تحت قيادة مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه ومحمد حسن مدير الجهاز.

 

الفريق الأول للكاراتيه للسيدات بالنادي الأهلي منافسات الكوميتيه وطلائع الجيش حدائق الاهرام سموحة

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