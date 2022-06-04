محافظ دمياط تشهد انطلاق مسابقة كلايماثون الشبابية للتوعية بقضية التغيرات المناخية

محافظة دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات إطلاق مسابقة كلايماثون الشبابية التى أطلقتها مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة وجمعية عين البيئة بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وشركة سيجنفاى مصر ،للتوعية بقضية التغيرات المناخية ،وذلك فى إطار الاستعداد للمؤتمر السابع والعشرين لاجتماعات الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية " COP 27" والذى تستضيفه مصر فى نوفمبر من العام الجارى وتزامنا مع اليوم العالمى للبيئة...

وعلى هامش فعالية تم اطلاقها ضمن المسابقة وهى " The Ride to Cop27" ،استقبلت " المحافظ " المغامر على عبده حامل اللقب العالمى فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد كسره للرقم القياسية لأطول مسافة على دراجة كهربائية خلال ٢٤ ساعة كأول رحلة على مركبة كهربائية بالشرق الأوسط لمسافة ١٠٠٠ كم ،كما تفقدت معرض تضمن أعمال الطلاب المشاركين بالمبادرة والتى تعبر عن آلية الحفاظ على البيئة ،كما شارك به فريق Gardians بأكاديمية روبوت كاسل باختراع روبوت لتنظيف نهر النيل من المخلفات وإزالة ورد النيل..

فيما رحبت " المحافظ " بجميع الأطراف المعنية بالمبادرة والتى تضمنت فعالياتها إطلاق ورش عمل لتدريب الفنيين وتوعية الشباب والأطفال بقضية التغيرات المناخية ، ودعم برامج ترشيد الطاقة والتعريف بالاستخدامات البديلة للطاقة، كما أكدت أنه يتم التعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا وشركة سيجنفاى لتحقيق المزيد من الفعاليات للتوعية بتلك القضية وتنفيذ حلول للاضاءة المستدامة،مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف العاملين بالقطاع الحكومى و أصحاب المشروعات بالمناطق الصناعية و الفنيين بشكل عام والطلاب بالمدارس وشباب الجامعات ..

واشادت " الدكتورة منال عوض " بمحاور المبادرة التى تأتى تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للبيئة وذلك لدعم الجهود التى تقوم بها دول العالم للحفاظ على البيئة و التوعية بكافة أوجه القضية ، كما وجهت التحية للمهندس على عبده على مبادرته الرائعة للتوعية بتلك القضية بشكل مختلف وذلك بآلية تعزيز الاستخدامات البديلة والصديقة للبيئة..

جاءت الفعالية بحضور رضا صابر رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا ونجلاء سعدان المدير التنفيذي للمؤسسةوعلى سمير الأمين العام للمؤسسة ومحمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة و أكرم فياض مدير مكتبة مصر العامة..

جدير بالذكر ان مسابقة كلايماثون تم اطلاقها للعام الرابع فى إطار الاتفاق الأخضر وتستهدف الشباب من عمر ١٨ حتى ٣٥ عام ، حيث سيتم تأهيل صاحب أفضل فكرة حول آليات تدوير المخلفات و الاستخدامات الصديقة للبيئة للمسابقة النهائية والتى ستعقد أكتوبر القادم بمكتبة الإسكندرية، ليتم بعدها تصعيد الفائزين بمسابقة على المستوى الدولى حيث سيحصل الفائزين بالمراكز الأولى على تمويل لاقامة مشروعاتهم....

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع كلايماثون من خلال الرابط التالى

https://www.facebook.com/كلايماثون-دمياط-Dmietta-Climathon-/

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