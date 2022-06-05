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رئيس التحرير
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عبدالمنعم السيد: استمرار الحرب الروسية الأوكرانية قد يتسبب في تفاقم نقص الغذاء حول العالم.. فيديو

عبدالمنعم السيد
عبدالمنعم السيد

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية خلفت مجموعة من الأزمات العالمية المتنوعة وعلى رأسها أزمة الغذاء.


وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "أزمة نقص الغذاء العالمية قد تمتد بامتداد الأزمة الروسية الأوكرانية".

 

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،: "الإفراج عن شحنات الحبوب والغلال الموجودة بالبحر الأسود قد يسهم في حل مشاكل الغذاء على مستوى العالم".

 

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،: "استمرار الحرب الروسية الأوكرانية قد يتسبب في تفاقم نقص الغذاء بالأسواق حول العالم".
 

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