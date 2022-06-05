التموين : الدولة حريصة علي ايصال الدعم لمستحقيه



أكد محمد سعد، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن النظام الجديد لصرف الخبز على بطاقة التموين يتيح للمواطن صرف ما يريده لمدة ثلاث أيام مقبلة، مضيفا:" الدولة حريصة علي إيصال الدعم لمستحقيه".

وقال وكيل وزارة التموين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:" لم يحدث أي تغيير رغم وجود أزمة عالمية".

وأوضح وكيل وزارة التموين :" ليس هناك أي تغيير وحصة المواطن المكونة من 5 أرغفة كما هي ولا مساس بها، مضيفا:" لو لم يحصل المواطن علي حصته اليومية يتم تحويلها علي شكل نقاط دعم ويحق له التصرف بها وصرفها في أي وقت".