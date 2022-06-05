خبير: المجلس التصديري لصناعة السيارات حلم وخطوة للأمام

قال جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يعد حلم يتحقق، خاصة وأن هناك 2 من خبراء الصناعة سيكونا مساعدين لرئيس مجلس الوزراء في المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

وتابع خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية"،:" مصر دولة رائدة دائماً وتعمل على أخذ خطوة للأمام من أجل مسابقة التطور الذى يحدث عالمياً وهو ما يحدث فى إعلان الحكومة عن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات وصندوق لتمويل وسائل النقل المستدام".

وأشار إلى أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تمكين مصر كمصنع للسيارات الكهربائية ومبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز تحقق رؤية مصر 2023 فى البيئة والطاقة والشباب.

وأكمل:"متوسط بيع السيارات فى مصر فى آخر 5 سنوات يصل لـ150 ألف سيارة سنويا فى حين أن السعودية تستوعب من 800 إلى 900 ألف سيارة سنوياً".

