وزير الصحة الأسبق: 25 % من الأمراض موجودة في افريقيا .. فيديو

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للمعرض الطبي الافريقي الأول إن مصر معروفة بالمؤتمرات الطبية مختلفة التخصصات، ودائما مؤتمرات مصر الطبية تكون قوية جدا ولها دور فعال في المجال الطبي العالمي.

واضاف "العدوي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن مصر توجه في المعرض الطبي الافريقي الأول كافة الجهود وورش العمل في المجال الطبي على افريقيا بسبب أن افريقيا بها تحديات كثيرة في المجال الطبي.

وتابع وزير الصحة الأسبق أن افريقيا بها ٤٠٪ من الوفيات في العالم وأن ٢٥٪ من الأمراض متواجدة في افريقيا أيضا، مشيرا إلى أن هناك ٥٪ فقط من أطباء العالم متواجدين في افريقيا.

https://youtu.be/3jnC1wQGXCc