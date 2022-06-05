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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الصحة الأسبق: 25 % من الأمراض موجودة في افريقيا .. فيديو

وزير الصحة الأسبق
وزير الصحة الأسبق

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للمعرض الطبي الافريقي الأول إن مصر معروفة بالمؤتمرات الطبية مختلفة التخصصات، ودائما مؤتمرات مصر الطبية تكون قوية جدا ولها دور فعال في المجال الطبي العالمي.

واضاف "العدوي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن مصر توجه في المعرض الطبي الافريقي الأول كافة الجهود وورش العمل في المجال الطبي على افريقيا بسبب أن افريقيا بها تحديات كثيرة في المجال الطبي.

وتابع وزير الصحة الأسبق أن افريقيا بها ٤٠٪ من الوفيات في العالم وأن ٢٥٪ من الأمراض متواجدة في افريقيا أيضا، مشيرا إلى أن هناك ٥٪ فقط من أطباء العالم متواجدين في افريقيا.

https://youtu.be/3jnC1wQGXCc

وزير الصحة الصحة إفريقيا رئيس اللجنة العلمية الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق المعرض الطبي الأفريقي

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