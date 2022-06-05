عبد الوهاب غنيم:حجم الاقتصاد العالمى 100 تريليون دولار

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، إن هناك فجوة بين الدول العربية فيما يخص الاقتصاد الرقمى بالدول الأوروبية والمتقدمة، وعليه يجب تأهيل الدول العربية للاقتصاد الرقمى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" حجم الاقتصاد العالمى بلغ 100 تريليون دولار، ويمثل الاقتصاد الرقمى منه 25%، أي قرابة 25 تريليون دولار وهذا رقم كبير جداً ويبرز مدى أهمية الاقتصاد الرقمى.

وأشار إلي أن حجم الدول العربية من الاقتصاد العالمى لا يتجاوز الـ3 تريليون دولار والبترول والتجار والصناعة لم تعد هي الأهم الآن كون صناعة المعلومات هي الأهم".

