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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الأرض تحولت لمقلب قمامة.. أهالي زهراء مدينة نصر يستغيثون

صدى البلد

أرسلت القارئة أسماء علي شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة والمخالفات.

وقالت في شكواها نعاني نحن سكان شارع الجامعة زهراء مدينة نصر من انتشار القمامة  في أرض فضاء امام العمارات السكنية وتحولت هده الأرض إلى مقلب للقمامة  بالإضافة لوجود مخالفات في الشارع من أصحاب المحلات.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

مدينة نصر موقع صدى البلد القيادة السياسية انتشار القمامة بين الناس

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