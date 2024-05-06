البيت الأبيض: صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل الوسيلة الوحيدة لتجنب اجتياح رفح

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، إن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس هي أفضل وسيلة لتجنب اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد البيت الأبيض أن المفاوضات مستمرة بشأن الصفقة ما زالت مستمرة.

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إجراء مباحثات مساء اليوم الاثنين، حسب ما أفاد به مسئول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن هذه المباحثات تأتي في ظل تواجد رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في تل أبيب، للقاء نتنياهو ومجلس الحرب بينما تستعد إسرائيل لعملية في مدينة رفح الفلسطينية، وهو الأمر الذي عارضته إدارة بايدن منذ أشهر.

وطالبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من الفلسطينيين في شرق مدينة رفح بالنزوح منها إلى مناطق أخرى، وهو الأمر الذي عارضته عدة دول على رأسها مصر والأردن وفرنسا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي.