عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حظر الهاتف ومنع الإجازات.. مدارس الجيزة تنهي استعداداتها لامتحانات النقل لجميع المراحل

امتحانات
امتحانات

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن ماراثون امتحانات النقل بمختلف المراحل لنهاية العام الدراسى 2023/2024، سوف ينطلق يوم الأربعاء 8 مايو، بجميع مدارس تعليم الجيزة، وأن الإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما أكد سلومة على جاهزية غرفة العمليات بالمديرية وأنها تعمل على مدار اليوم لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فوراً.

ويؤدي طلاب الصفين الرابع و الخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من8 الي 15 مايو والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 إلي 16 مايو للمرحلة الابتدائية، والصف الأول الإعدادي خلال الفترة من  8 مايو حتي 15 مايو، والصف الثاني الإعدادي  خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو.

وينطلق مارثوان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من  18 إلي 23 مايو، وكذلك طلاب الصف الأول الثانوي العام"عام ولغات "خلال الفترة من 8 إلي 21 مايو، وطلاب الصف الثانى  الثانوي العام"عام ولغات "خلال الفترة من 9 إلي 23 مايو.

وأخيرا يؤدي طلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات من يوم الأربعاء 8 مايو حتي يوم الخميس 23 مايو 2024

وشدد وكيل تعليم الجيزة، على أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية تعمل منذ الساعات الأولي من الامتحانات  مع ربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع .

جاء ذلك في إطار التعاون بين مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن سوف يتم عمل دوريات أمنية بمحيط  المدارس لسلامة ابنائنا والتعامل في حالة حدوث أى شعب لا قدر الله.

كما وجه سلومة، مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات والتنسيق مع السادة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز للتعامل مع الباعة الجائلين خارج أسوار المدارس وإزالة أية معوقات وذلك لتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

كما أكد على تواجد الإشراف بالأدوار وبفناء المدرسة مع تواجد الموجه المقيم داخل اللجان وعدم أصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية للطلاب والملاحظين للجان نهائياً لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين و تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020.

كما تم منع الإجازات للسادة المعلمين إلا بقمسيون طبي معتمد.

كما شدد وكيل تعليم الجيزة، على توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية سلم أسلحته بالكامل

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

ضربة قوية للأهلي..غياب نجم الفريق عن نهائي أفريقيا أمام الترجي

مصر تحذر الأطراف في الأراضي المحتلة من خطورة التصعيد الحالي

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

نائب محافظ الجيزة تزور مطرانية أكتوبر وأوسيم للتهنئة بعيد القيامة

السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة يزور مطرانية أطفيح لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

تجسيد حقيقي للوحدة والإخاء|رئيس حي الدقي يزور كنيسة العذراء مريم للتهنئة بعيد القيامة

محافظ الجيزة يزور مطرانية شارع بحر الغزال لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد

محافظ الجيزة يزور مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة المجيد

محافظ الجيزة يزور الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة .. صور

محافظة الجيزة : دعم قطاع هضبة الأهرام بمنظومة طلمبات لتحسين ضخ المياه

ترشيحاتنا

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة برفح الفلسطينية

البرلمان العربي يحذر من اجتياح رفح وارتكاب جريمة إبادة جماعية جديدة

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية

تعليق أمريكي بعد موافقة مجلس الحرب الإسرائيلي على عملية رفح

البيت الأبيض: صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل الوسيلة الوحيدة لتجنب اجتياح رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة.. شاهد

بعد الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع

فستان مجسم.. مي سليم تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

طريقة تحضير حلوى الليمون اللذيذة

فيديو

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ