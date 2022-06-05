بيراميدز يطير إلى السعودية لـ مواجهة اتحاد جدة ودياً

تسافر بعثة نادي بيراميدز، إلى المملكة العربية السعودية اليوم، وذلك لملاقاة فريق اتحاد جدة ودياً.

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق بيراميدز، ظهر اليوم الأحد، إلى مدينة جدة، على أن تُقام المباراة الودية أمام نادي اتحاد جدة غدًا الاثنين، على أن تعود بعثة بيراميدز إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل.

وتأتي المباراة الودية بين بيراميدز واتحاد جدة، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدوري الممتاز بعد التوقف الدولي الحالي، بجانب استكمال بطولتي كأس مصر، والبداية أمام إيسترن كومباني يوم 22 يونيو الجاري في الدوري.

وأعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق المسافرة إلى السعودية من أجل مواجهة اتحاد جدة، والتي تضم 23 لاعباً على النحو التالي:.

في حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

في خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد.

في خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر.

في خط الهجوم: محمد الجباس - فخر الدين بن يوسف.