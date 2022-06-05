أحمد نادر السيد: احتراف الحراس في أوروبا صعب.. وصلاح مثلي الأعلى

يرى أحمد نادر السيد، حارس الزمالك المعار لنادي فيزيلا البرتغالي، ان احتراف الحراس في أوروبا صعب، مشيراً إلى أن صلاح مثله الأعلى.

وقال أحمد نادر السيد، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب أون تايم المذاع على قناة أون تايم سبورتس: “احتراف الحراس في أوروبا صعب جدا، وأفضل فترة من الممكن أن يحترف الحارس وهو صغير ولكن لما تكبر ستكون مستحيل”.

وتابع: “والدي مثلى الأعلى في حراسة المرمى حتى لو اتقارن بمانويل نوير، والحضري حارس أسطوري وحقق العديد من البطولات ولكن والدي هو الأفضل”.

وأضاف: دخلت قائمة فيزيلا في بعض مباريات الفريق الأول، وترتيبي في حراس مرمى في يلا الموسم المقبل سيتحدد وفقا لفترة الإعداد، وعانيت في البرتغال خلال شهر رمضان بسبب إقامتى بعيدا عن أسرتي ولم يجبرني أي فرد على الإفطار في رمضان خلال التدريبات والمباريات".

وأكمل: "محمد صلاح مثل أعلى لي في الاحتراف وأنا اخترت طريقي ومصمم عليه وحابب أشرف مصر والزمالك الذي أعتز به وأعشقه.

واختتم: “أتمنى أن أستمر في الاحتراف وأن أصنع اسما لنفسى، وكنت قريبا جدا من المشاركة مع الفريق الأول بالزمالك خلال فترة كورونا والإصابات التى كانت تحدث”.