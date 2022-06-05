الجارديان: على الغرب التحرك لسحق بوتين وفك الحصار من على موانئ أوكرانيا

اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه من الغريب، بعبارة ملطفة ، ما يحدث في أوكرانيا من حرب مستمرة وسط تحرك غربي أقرب إلى الصمت منه إلى أي شئ آخر.

قالت إنه يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سعيد بتزويد أوكرانيا بصواريخ متقدمة طالما أنها لا تطلقها على روسيا، بينما يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يضرب بصواريخه الأوكرانيين وقتما يشاء، معتبرا أن قوات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يمكنها الرد على جلاديهم بنفس القوة، وأن الأسلحة المتطورة ليست إلا للرد على الروس وليس للقيام بهجمات استباقية.

ذكرت الصحيفة أنه من الغريب أيضًا أن الأمم المتحدة تسعى للحصول على موافقة روسيا على قوافل لمرافقة الحبوب من أوديسا وموانئ أوكرانية أخرى.

وأكدت أن بوتين هو الذي يمنع 22 مليون طن من الحبوب من الوصول إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ، حيث يواجه الملايين المجاعة.

وأمام ذلك، طالبت الصحيفة الغرب بالتحرك دون أن تطلب الإذن من روسيا، من خلال إرسال قوة متعددة الجنسيات لسحق حصاره غير القانوني.

أحدثت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضجة كبيرة في الماضي بشأن الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية ، بما في ذلك البحر الأسود.

ومما يثير الحيرة أنهم تنازلوا في الواقع عن هذه المياه في 24 فبراير لروسيا ، التي قصفت قواتها البحرية المدن والموانئ الأوكرانية وحاصرتها .

واعتبرت الصحيفة إن إحجام الناتو عن أخذ زمام المبادرة ، بدلاً من الرد بشكل سلبي على الإجراءات الروسية ، أمر لا يمكن فهمه أيضًا.

تم رفض المقترحات الخاصة بمنطقة حظر طيران وملاذات آمنة في غرب أوكرانيا مرارًا وتكرارًا باعتبارها محفوفة بالمخاطر.

دعت الصحيفة حلف شمال الأطلسي على التحرك بما أن لديه القوة والوسائل التي تمكنه من ذلك. حيث يمكن أن يقوم حلف الناتو (شمال الأطلسي) بالمزيد لوقف القتل المنظم للمدنيين ودفع روسيا إلى الوراء.

إذا تُرك زيلينسكي للقتال بمفرده فهذا سيحقق أهداف روسيا بوتين الضارة بأوكرانيا والعالم ، فلا يمكن تصور استمرار زيلينسكي يناشد للحصول على أسلحة ثقيلة، وتذهب مناشداته في كثير من الأحيان دون تلبية أو تتأخر ردود الفعل عليه.

يقول الجنرال الأمريكي فيليب بريدلوف ، القائد السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا: "نحن بحاجة إلى أن نكون جادين في إمداد الجيش [الأوكراني] حتى يتمكن من القيام بما يطلبه العالم منه: محاربة قوة عظمى عالمية بمفرده في ساحة المعركة".

لا يجدي الاعتماد على العقوبات، كما أثبت الاتحاد الأوروبي مرة أخرى الأسبوع الماضي، حيث كان قرار أوروبا بترك المجر ورئيسها فيكتور أوربان ، يفعل ما يشاء عبر تخفيف الحظر النفطي على روسيا أمرًا غريبًا.

واعتبرت الصحيفة أن التذبذب الغربي أمر مثير للسخرية، فمن الصعب فهم السبب وراء إصرار بعض الحكومات الغربية على محاولة العمل كالمعتاد مع بوتين، رغم الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث يجري المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية معه بشكل منتظم، مبررين ذلك، بالقول أنهم يتحركون في إطار واقعي لإقرار السلام.