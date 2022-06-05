نائب: الصناعة المصرية تحتاج لجهود كبيرة من أجل النهوض

أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن الصناعة المصرية تحتاج لجهود كبيرة من أجل النهوض والارتقاء بها، لتحقيق نتائج أفضل للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع.

وقال النائب: لن يأت مستثمر جديد إلا بعد حل المشكلات القائمة للصناعة المصرية، متابعا: من باب أولى في دعم الصناعة يتم الحديث عن المصانع المتوقفة والقائمة قبل الحديث عن دعوة مستثمرين جدد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإسكندرية بها مشاكل أزلية بدون حل ولا توجد حتى بواد للحل، موضحا أن هناك اشترطات خاصة بالمرافق والبنية التحتية.

واستشهد محمود عصام بما يحدث في منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، حيث تم اشتراط دفع 50% أثناء الترخيص لصالح إنشاء محطة صرف صناعي أو صرف صحي، وعلى الرغم من الالتزام بذلك إلا أن الأزمة ما زالت قائمة ولا يوجد أي بواد للحل.

وطالب عضو مجلس النواب، وزيرة الصناعة بإيجاد حل لتوفير اشترطات ومواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية، في ضوء حملته البيئة "لا لاستخدام البلاستيك"، قائلا: في ظل اهتمام مصر بتغير المناخ وحل المشكلات البيئية أطالب وزيرة الصناعة بضرورة إيجاد حل لتصنيع بدائل البلاستيك للحفاظ على البيئة.