يحميك من السرطان.. تعرف على فوائد التفاح

يعد التفاح من أكثر الفواكه التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، فهي أيضًا مليئة بالعناصر الغذائية التي تمنحها قائمة ضخمة من الفوائد الصحية.

فوائد التفاح

1. أسنان أكثر بياضا وصحة

يساعد قضم التفاح ومضغه أن يحفز إنتاج اللعاب في فمك ويقلل من تسوس الأسنان عن طريق خفض مستويات البكتيريا.

2. تجنب مرض الزهايمر

أظهرت دراسة عن فوائد التفاح أن شرب عصير التفاح يمكن أن يبعد مرض الزهايمر ويحارب آثار الشيخوخة على الدماغ.

أظهرت الفئران في الدراسة التي تم تغذيتها بنظام غذائي محسن بالتفاح مستويات أعلى من الناقل العصبي أستيل كولين وكان أداءها أفضل في اختبارات المتاهة من تلك التي تتبع نظامًا غذائيًا عاديًا.

3. كبح جميع أنواع السرطانات

يتفق علماء من الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان على أن استهلاك التفاح الغني بالفلافونول يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة تصل إلى 23 بالمائة، حدد الباحثون في جامعة كورنيل عدة مركبات في قشر التفاح لها أنشطة قوية مضادة للنمو ضد الخلايا السرطانية في الكبد والقولون والثدي.