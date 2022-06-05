دول أوروبية تمنع طائرة لافروف من المرور بأجوائها

ذكرت تقارير إعلامية، الأحد، أن دول أوروبية أغلقت مجالها الجوي أمام طائرة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المتوجهة إلى صربيا.

وقالت صحيفة "فيتشيرني نوفوستي"إن كل من بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود رفضت توفير ممر جوي لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأضافت أن زيارة الوزير لصربيا، والمقرر إجراؤها في 6-7 يونيو الجاري "كانت موضع شك كبير"، وتابعت "لكن سلطات بلجراد الرسمية ليست مسؤولة عن ذلك".

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الصربية ، آنا برنابيتش، إن "الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مضطر للتعامل شخصيًا مع الأمور اللوجيستية لزيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.. في ظل الوضع الصعب الحالي"، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضحت برنابيتش في تصريحات تلفزيونية أن "الوضع فيما يتعلق بزيارة سيرجي لافروف صعب للغاية، ولا يصدق أن الوضع في أوروبا والعالم هو الذي يضطر رئيس دولة واحدة للتعامل مع أمور مثل لوجستيات وصول وزير خارجية دولة أخرى، والتي تحدد ما إذا كان سيصل أم لا".

وأشارت إلى أن "موقف بلجراد الرسمي يزيد تعقيدا مع زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز المتوقعة أيضا، والتي كان من المقرر إجراؤها لاحقا في 10 يونيو".

وتابعت "عندما تحدث بزيارة على مستوى عالٍ مثل زيارة وزير الخارجية الروسية، فقد تعتقد أن الناس مهتمون بسماع موقفه مهما اختلفوا معه واعتبروه خاطئا ولا يتفق مع القانون الدولي، خاصة في أوقات الأزمات، كما هو الحال الآن.. عندما يكون العالم على وشك الحرب العالمية الثالثة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن الوزير سيرجي لافروف سيزور صربيا قبل زيارة تركيا، ومن المقرر عقد اجتماع مع رئيس البلاد ومع وزير الخارجية ورئيس مجلس الشعب وبطريرك صربيا.