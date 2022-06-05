محمد كمال: مصر نجحت في التعامل مع وباء كورونا ووفرت السلع والمستشفيات

قال الدكتور محمد كمال استاذ العلوم السياسية، إن مصر نجحت في التعامل مع أزمة وباء كورونا ووفرت السلع والمستشفيات لحماية المواطنين.

وتابع خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "ًصالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "التجربة المصرية في التعامل مع ملف كورونا مهمة للغاية".

وتابع استاذ العلوم السياسية،:" افريقيا بالنسبة لمصر أمن قومي وهي المستقبل، مضيفا: "مصر والدول الافريقية يمتلكون طاقات شبابية كبيرة يمكن استغلالها والاعتماد عليها".

وأضاف: "الصحة والتعليم يمكن أن يمثلا بداية لتعاون فني مشترك بين مصر وافريقيا".

