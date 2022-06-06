عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبوها عاشرها كالأزواج.. فتاة تتهم خطيبها بممارسة الرذيلة والأخير يفجر مفاجأة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من  القبض على فكهاني وذلك بعد بلاغ من خطيبته السابقة اتهمته بممارسة الرذيلة معها لأكثر من مرة وأدي إلى حملها سفاحا وعند مواجهته اتهم والدها بممارسة الرزيلة معها من قبل.


تلقت مديرية أمن الدقهلية،  إخطاراً من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من   ف.أ . م " 21 عاما، مقيمة بقرية برق العز  تتهم فيه خطيبها السابق ويدعى " محمد . ع. ا " 23 عاما، فكهاني ، مقيم مركز أجا بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها أثناء الخطوبة وعندما علم بحملها سفاحا في الشهر الخامس قرر تركها.

تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدا في أقواله ان الشاكية اعترفت له بقيام والدها بمعاشرتها معاشرة الأزواج قبل خطبتها.

بسؤال الأب اعترف بارتكاب الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

الدقهلية مركز شرطة المنصورة الخطوبة صورة مارس نيابة العامة الرذيلة نيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

الزراعة : محاصيل مصر آمنة والبطيخ و الخوخ لا يسببان اسهال

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

أنت سيد الرجالة.. رسالة بالدموع من عروس كفر الدوار لزوجها

ترشيحاتنا

الأول على إعدادية القاهرة: نفسي أطلع مهندس معماري| فيديو

Truphone.. قصة شركة اتصالات بريطانية تم بيعها بدولار واحد.. تفاصيل

حازم إمام يكشف عن المدير الفني لاتحاد الكرة والمنتخب الاولمبي.. فيديو

مزيج من JEEP ولامبورجيني.. إطلالة خاطفة للأنظار وحش "جيبورجيني" |صور

حكم ترك صلاة الفجر بسبب الجنابة .. وهل يجوز رفعها بالوضوء ؟

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 -6 -2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ