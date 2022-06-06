أبوها عاشرها كالأزواج.. فتاة تتهم خطيبها بممارسة الرذيلة والأخير يفجر مفاجأة بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من القبض على فكهاني وذلك بعد بلاغ من خطيبته السابقة اتهمته بممارسة الرذيلة معها لأكثر من مرة وأدي إلى حملها سفاحا وعند مواجهته اتهم والدها بممارسة الرزيلة معها من قبل.



تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من ف.أ . م " 21 عاما، مقيمة بقرية برق العز تتهم فيه خطيبها السابق ويدعى " محمد . ع. ا " 23 عاما، فكهاني ، مقيم مركز أجا بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها أثناء الخطوبة وعندما علم بحملها سفاحا في الشهر الخامس قرر تركها.



تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدا في أقواله ان الشاكية اعترفت له بقيام والدها بمعاشرتها معاشرة الأزواج قبل خطبتها.



بسؤال الأب اعترف بارتكاب الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.