أبوها عاشرها كالأزواج.. فتاة تتهم خطيبها بممارسة الرذيلة والأخير يفجر مفاجأة بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من القبض على فكهاني وذلك بعد بلاغ من خطيبته السابقة اتهمته بممارسة الرذيلة معها لأكثر من مرة وأدي إلى حملها سفاحا وعند مواجهته اتهم والدها بممارسة الرزيلة معها من قبل.
تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من ف.أ . م " 21 عاما، مقيمة بقرية برق العز تتهم فيه خطيبها السابق ويدعى " محمد . ع. ا " 23 عاما، فكهاني ، مقيم مركز أجا بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها أثناء الخطوبة وعندما علم بحملها سفاحا في الشهر الخامس قرر تركها.
تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدا في أقواله ان الشاكية اعترفت له بقيام والدها بمعاشرتها معاشرة الأزواج قبل خطبتها.
بسؤال الأب اعترف بارتكاب الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.