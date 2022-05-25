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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجز مستريحة أكتوبر 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حجز مستريحة أكتوبر، المدعوة “أم إبراهيم” لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة، وذلك بعد اتهامات عديدة من ضحاياها بالاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في الأجهزة الكهربائية.

 

وتوافد على قسم شرطة حدائق أكتوبر عدد من ضحايا “ام ابراهيم” وحرروا ضدها بلاغات يتهمونها فيها بالنصب، لكونها حصلت من 11 ضحية على مبلغ مليون و150 ألف جنيه.

 

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمة “أم إبراهيم” استولت على مبالغ تقترب من 4 ملايين و500 ألف من ضحاياها، بعد أن وعدتهم بالثراء السريع، وتمكنت من الهرب حتى تمكنت قوات الأمن من ضبطها. 

 

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