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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيرا.. متصفح Firefox يترجم صفحات الويب بأعلى درجات الخصوصية

أخيرا.. متصفح Firefox
أخيرا.. متصفح Firefox يترجم صفحات الويب بأعلى درجات الخصوصية

بعد طول انتظار استطاع متصفح الويب فايرفوكس Firefox الآن ترجمة صفحات الويب على الكمبيوتر أو اللابتوب الخاص بك، ويتم ذلك بدون تدخل من جوجل أو ميكروسوفت أو أي شركة ترجمة أخرى مما يؤدي إلى خصوصية بشكل أكبر للمستخدمين.

حيث يمكن لبعض متصفحات الويب مثل جوجل كروم و ميكروسوفت إيدج ترجمة صفحات الويب ، لكن الميزة تتطلب دائمًا خدمات من طرف ثالث مثل الترجمة من جوجل Google translate أو Bing Translate.

وفقا لموقع howtogeek، قامت موزيلا حاليا بتعيين "إضافة" جديدة لمتصفح فايرفوكس، يطلق عليه اسم Firefox Translations لكنه يحتوي على عدد لغات أقل بكثير من الموجودة في ترجمة جوجل. بالإضافة إلى أن بعض الترجمات الموجودة أحادية فقط، بمعنى أنه يمكن تحويلها من ناحية واحدة فقط وليس العكس فعلى سبيل المثال الترجمة من النرويجية إلى الإنجليزية، ولكن ليس العكس.

لم تعلن موزيلا عن موعد إطلاق الميزة في متصفح فايرفوكس كخدمة قائمة بذاتها بدلا من كونها مجرد "إضافة" على المتصفح، لكن إذا كنت ترغب في التمتع بخصوصية أكبر دون تعرضك لعمالقة التكنولوجيا التي ربما تطلع على بياناتك مثل جوجل فيمكنك تجربة الترجمة الجديدة من فايرفوكس عن طريق تنزيل "الإضافة" من Firefox Add-ons.

و تشتمل الترجمة في متصفح فايرفوكس اللغات التالية : الإنجليزية ، الإسبانية ، الإستونية ، الألمانية ، التشيكية ، البلغارية ، النرويجية بوكمال ، البرتغالية ، والإيطالية.

ومن المتوقع أن تحقق هذه الميزة الجديدة من موزيلا إنجازات هائلة، حيث تعمل موزيلا على ذلك منذ بضعة سنوات مع جامعة إدنبرة ، وجامعة تشارلز ، وجامعة شيفيلد ، وجامعة تارتو في مشروع يطلق عليه اسم "برغاموت" ، الذي يهدف إلى بناء محرك ترجمة نصية و بهذه الطريقة ، لا يتم إرسال أي بيانات إلى الخدمات السحابية ، مما يضمن ترجمة تتمتع بخصوصية تامة.

Firefox فايرفوكس جوجل كروم جوجل كروم

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