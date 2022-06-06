سيد معوض: التأهل لكأس الأمم الإفريقية ليس إنجازًا لأي مدير فني.. فيديو

رد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومحلل قناة ETC، على تصريحات وائل جمعة مدير الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، التأهل لكأس الأمم الإفريقية ليس إنجازًا لأي مدير فني يتولى مهمة قيادة الفراعنة، لان هذا هو الطبيعي.



وأكمل معوض، لا يجب أن يتحدث وائل جمعة عن الجهاز الفني الذي سبقه لأننا عملنا بجد ولم نحصل على فرصتنا كاملة.



وأتم معوض، يجب أن تتحدث عن نفسك وكيفية تطوير أدائك دون النظر لأجهزة فنية آخرى.