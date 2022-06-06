عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: حريصون على متابعة الحالة الإنشائية للسد العالي وخزان أسوان القديم

صدى البلد

  أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي أن الوزارة حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من حالتها وعلى رأسها السد العالي، وخزان أسوان القديم الجاري إعادة تأهيله حاليا وتغيير نظام التحكم في بواباته لاستخدام النظام الإلكتروني .


جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، مع رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان المهندس أشرف المحمدي، ومدير عام متحف النيل بأسوان المهندسة إيرين فايز، ومعاون الوزير لشئون مياه النيل المهندس عبدالرحيم يحيى؛ لمتابعة أعمال تأهيل خزان أسوان القديم وأعمال تطوير المركز الثقافي الإفريقي بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية .


واستعرض الوزير- بحسب بيان، اليوم- أعمال التطوير المتواصلة بالمركز والنصب التذكاري، حيث يعتبران من المقاصد السياحية البارزة بمدينة أسوان، ويضم المركز العديد من المقتنيات التي تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد شعوبها، كما يستعرض النصب التذكاري تاريخ إنشاء السد العالي.


وأنشأت وزارة الري المركز الثقافي، ليصبح مقصدا سياحيا بارزا بالمدينة، وكان يعرف سابقا بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله إلى المركز الثقافي، وإضافة العديد من المقتنيات التي تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب ليصبح إضافة حضارية مهمة بمدينة أسوان تعبر عن ثقافات الدول الإفريقية المختلفة.
ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوي كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الإفريقية، ويحتوي على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكي تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من إنشاء مسرح روماني مفتوح كأحد مكونات المركز.


كما تم إنشاء النصب التذكاري في عام 1967، ويصل ارتفاعه إلى 72 مترا، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمس بتلات محفور عليها نقوش تحكي تاريخ إنشاء السد العالي، ويعد أحد المزارات السياحية التي يقبل عليها السائحون من جميع دول العالم؛ لما يقدمه من رؤية بانورامية للسد العالي والمنطقة المحيطة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

شاب يقتل والده و 4 من أشقائه فى قرية أبومناع بقنا

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

مشروع غريب.. سيدة تبيع زجاجات من عرقها وتحقق أرباحا مهولة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

تاريخ جديد للاسكواش .. محمد الشوربجي يمثّل إنجلترا رسميًا

بمشاركة 42 دولة .. دار الإفتاء المصرية تحارب التطرف وتجفف منابع الإرهاب

نادر نور الدين: رفعنا إنتاجنا من تحلية مياه البحر عشرة أضعاف

إصابة إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق في حادث تصادم بأكتوبر

مجلس الأمن الروسي يحذر من افتعال حريق ثورة عالمية في الاقتصاد

حرّر محمد صلاح .. ميدو لـ إيهاب جلال: اشتغل زي كلوب |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شائعة حقنها بمخدر.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض فتاة للاختطاف في فيصل

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. لماذا خاف يوسف شاهين من نظرات محمود المليجي؟

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

فيديو

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين تلغي متابعة العوضي على إنستجرام|فيديوجراف

الحمى النزفية تهدد العراق .. ما القصة | فيديو جراف

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ