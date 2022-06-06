وزير الري: حريصون على متابعة الحالة الإنشائية للسد العالي وخزان أسوان القديم

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي أن الوزارة حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من حالتها وعلى رأسها السد العالي، وخزان أسوان القديم الجاري إعادة تأهيله حاليا وتغيير نظام التحكم في بواباته لاستخدام النظام الإلكتروني .



جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، مع رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان المهندس أشرف المحمدي، ومدير عام متحف النيل بأسوان المهندسة إيرين فايز، ومعاون الوزير لشئون مياه النيل المهندس عبدالرحيم يحيى؛ لمتابعة أعمال تأهيل خزان أسوان القديم وأعمال تطوير المركز الثقافي الإفريقي بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية .



واستعرض الوزير- بحسب بيان، اليوم- أعمال التطوير المتواصلة بالمركز والنصب التذكاري، حيث يعتبران من المقاصد السياحية البارزة بمدينة أسوان، ويضم المركز العديد من المقتنيات التي تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد شعوبها، كما يستعرض النصب التذكاري تاريخ إنشاء السد العالي.



وأنشأت وزارة الري المركز الثقافي، ليصبح مقصدا سياحيا بارزا بالمدينة، وكان يعرف سابقا بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله إلى المركز الثقافي، وإضافة العديد من المقتنيات التي تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب ليصبح إضافة حضارية مهمة بمدينة أسوان تعبر عن ثقافات الدول الإفريقية المختلفة.

ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوي كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الإفريقية، ويحتوي على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكي تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من إنشاء مسرح روماني مفتوح كأحد مكونات المركز.



كما تم إنشاء النصب التذكاري في عام 1967، ويصل ارتفاعه إلى 72 مترا، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمس بتلات محفور عليها نقوش تحكي تاريخ إنشاء السد العالي، ويعد أحد المزارات السياحية التي يقبل عليها السائحون من جميع دول العالم؛ لما يقدمه من رؤية بانورامية للسد العالي والمنطقة المحيطة.

