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رئيس التحرير
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برلمان

سياحة النواب: مصر بدأت تستعيد مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية

سيد قاسم ، وكيل
سيد قاسم ، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

أكد النائب سيد قاسم وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مصر بدأت تستعيد مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية موجهاً تحية تقدير واحترام للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بقطاع السياحة باعتباره واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية التى تسهم فى تحقيق مصر لمعدلات نمو اقتصادية كبيرة وتوفير العملة الصعبة. 

وقال " قاسم " فى بيان له اصدره اليوم إن أكبر دليل على استعادة مصر لمكانتها السياحية العالمية المرموقة توافد سياح العالم لمصر خلال الفترة الحالية مشيراً الى أنه على سبيل المثال فإن مطار مرسى علم الدولى بمحافظة البحر الأحمر بدأ خلال الاسبوع الجارى فى استقبال 105 رحلات طيران دولية أسبوعية قادمة من 12 دولة أوروبية مشيداً بالدور المهم والكبير الذى يقوم به اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر فى تشجيع ودعم قطاع السياحة على مستوى المحافظة بصفة عامة وداخل مدينتى الغردقة ومرسى علم بصفة خاصة. 

وقال النائب سيد قاسم إن اللواء عمرو حنفى يحرص دائماً على تذليل جميع العقبات والمشكلات أمام الاستثمار السياحى داخل محافظة البحر الأحمر ويستمع ويتحاور باستمرار مع مستثمرى قطاع السياحة معرباً عن ثقته فى أن محافظة البحر الأحمر ستكون من أهم المناطق والمحافظات الجاذبة للسياح من مختلف دول العالم بعد تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة داخل المحافظة. 

وكشف جداول رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع المقبل لمطار مرسي علم الدولى، زيادة فى معدلات السياحة النمساوية،  كذلك السياحة السلوفاكية بعدد 3 رحلات دولية.

كما تبين أن معدلات رحلات الوصول استقبال المطار 98 رحلة دولية، و5 رحلات داخلية، وأوضح جداول الرحلات الدولية من المقرر وصول 3 رحلات من المطارات البلجيكية، و15 رحلة ايطالية، و16 رحلة من ألمانيا و21 رحلة من بولندى، و30 رحلة من التشيك، ورحلة من فرنسا واخرى من رومانيا و3 من سلوفاكيا واخرى من النمسا. 

سيد قاسم لجنة السياحة مجلس النواب السياحية العالمية مرسى علم

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