تضامن النواب: مؤسسات المجتمع المدنى تعددت أدوارها فى عهد الرئيس السيسى

وجه المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب التحية والتقدير لمؤسسات المجتمع المدني على تفاعلها الايجابى والناجح فى المساهمة مع جميع مؤسسات الدولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أن مؤسسات المجتمع المدنى فى عهد الرئيس السيسى تعددت أدوارها لتقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية داخل المجتمع المصرى بصفة عامة وداخل المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

وأشاد " المير " فى بيان له أصدره اليوم بالنجاحات الكبيرة التى حققتها القافلة الطبية الموسعة التى نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صنع الخير للتنمية وجامعة طنطا في توقيع الكشف وتسليم العلاج ل1226 من أهالي السلوم وسيدى براني بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمطروح والهيئة العامة للتأمين الصحي فى إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وإشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا .

وأكد أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات فى تنفيذ مثل هذه القوافل.

ووجه المهندس حسن المير التحية والتقدير لمؤسسة صناع الخير التى أصبحت واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدنى فى تنظيم مثل هذه القوافل واستهداف المناطق والمحافظات الحدودية لتقديم الرعاية الصحية الشاملة لأهالينا فى هذه المناطق التى تحتاج الى مثل هذه الخدمات مشيداً بجميع اعضاء القافلة على جهودهم الكبيرة والناجحة فى خدمة اهالى وجماهير السلوم وسيدى برانى.

وطالب المهندس حسن المير من الحكومة بصفة عامة ومن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم جميع التيسيرات والحوافز التشجيعية لمؤسسات المجتمع المدنى مؤكداً أهمية دور هذه المؤسسات فى مساندة ودعم الجهود الحكومية فى مجالات الصحة والتعليم ومشروعات توفير مياه الشرب والانارة بالقرى والريف المصرى.