عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب: مؤسسات المجتمع المدنى تعددت أدوارها فى عهد الرئيس السيسى

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

وجه المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب التحية والتقدير لمؤسسات المجتمع المدني على تفاعلها الايجابى والناجح فى المساهمة مع جميع مؤسسات الدولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أن مؤسسات المجتمع المدنى فى عهد الرئيس السيسى تعددت أدوارها لتقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية داخل المجتمع المصرى بصفة عامة وداخل المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

وأشاد " المير " فى بيان له أصدره اليوم بالنجاحات الكبيرة التى حققتها القافلة الطبية الموسعة التى نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات  بمجلس الوزراء ومؤسسة صنع الخير للتنمية وجامعة طنطا في توقيع الكشف وتسليم العلاج ل1226 من أهالي السلوم وسيدى براني  بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمطروح  والهيئة العامة للتأمين الصحي  فى إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية دولة  رئيس مجلس الوزراء الدكتور  مصطفى مدبولي وإشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا .

 

وأكد أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات فى تنفيذ مثل هذه القوافل.

ووجه المهندس حسن المير التحية والتقدير لمؤسسة صناع الخير التى أصبحت واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدنى فى تنظيم مثل هذه القوافل واستهداف المناطق والمحافظات الحدودية لتقديم الرعاية الصحية الشاملة لأهالينا فى هذه المناطق التى تحتاج الى مثل هذه الخدمات مشيداً بجميع اعضاء القافلة على جهودهم الكبيرة والناجحة فى خدمة اهالى وجماهير السلوم وسيدى برانى.

وطالب المهندس حسن المير من الحكومة بصفة عامة ومن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم جميع التيسيرات والحوافز التشجيعية لمؤسسات المجتمع المدنى مؤكداً أهمية دور هذه المؤسسات فى مساندة ودعم الجهود الحكومية فى مجالات الصحة والتعليم ومشروعات توفير مياه الشرب والانارة بالقرى والريف المصرى.

مؤسسات المجتمع المدني الرئيس السيسي مجلس الوزراء مؤسسة صنع الخير للتنمية المبادرة الرئاسية التاريخية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

شاب يقتل والده و 4 من أشقائه فى قرية أبومناع بقنا

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

مشروع غريب.. سيدة تبيع زجاجات من عرقها وتحقق أرباحا مهولة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

تاريخ جديد للاسكواش .. محمد الشوربجي يمثّل إنجلترا رسميًا

بمشاركة 42 دولة .. دار الإفتاء المصرية تحارب التطرف وتجفف منابع الإرهاب

نادر نور الدين: رفعنا إنتاجنا من تحلية مياه البحر عشرة أضعاف

إصابة إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق في حادث تصادم بأكتوبر

مجلس الأمن الروسي يحذر من افتعال حريق ثورة عالمية في الاقتصاد

حرّر محمد صلاح .. ميدو لـ إيهاب جلال: اشتغل زي كلوب |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شائعة حقنها بمخدر.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض فتاة للاختطاف في فيصل

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. لماذا خاف يوسف شاهين من نظرات محمود المليجي؟

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

فيديو

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين تلغي متابعة العوضي على إنستجرام|فيديوجراف

الحمى النزفية تهدد العراق .. ما القصة | فيديو جراف

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ