نادر نور الدين: رفعنا إنتاجنا من تحلية مياه البحر عشرة أضعاف

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مصر تعانى من عجز مائي شديد مقدر بحوالي 42 مليار متر مكعب حتى نصل إلى المعدلات العالمية.

وأضاف نور الدين لـ "صدى البلد " نعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات بمختلف أنواعها صرف زراعي وصحي وصناعي حتى نخفض العجز المائي في مصر إلى 22 مليار من هنا بدأت مشروعات الدولة في تنمية الموارد المائية المصرية وتحسين نوعيتها عن طريق المعالجة وعن طريق تحلية مياه البحر.

الإنتاج من التحلية زاد عشرة أضعاف هذا العام

وأشار إلى أننا هذا العام رفعنا إنتاجنا من التحلية من 100 مليون إلى مليار متر مكعب من مياه البحار يعني عشرة أضعاف في سنة واحدة المستهدف إن شاء الله بعد سنتين أن نصل إلى ثلاثة مليارات ، إلى جانب إنتاجنا 5 مليارات من المياه المعالجة من مصارف بحر البقر ومصارف شرق الدلتا ومصارف غرب الدلتا ثم تبطين الترع أيضا ومنع إهدار المياه من خلال المسام الواسعة للطمي المبطن للترع يوفر لمصر نحو سبعة مليارات أخرى من المياه وبعد اكتمال المشروع وصلنا إلى تطبيق نحو 8500 كم وهي كمية كبيرة جدا يوفر لمصر كمية كبيرة من المياه في اتجاه منع الإهدار.

ونوه إلى سياسة ترشيد الاستخدامات وإعادة هيكلة السياسة الزراعية فبدأنا تقليل من مساحات الزراعات المستنزفة عالية الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر بدأنا التوسع فى زراعة البنجر بدلا منه وأيضا الموز بدأنا نكتفي بالحفاظ بالموز الشتوي فقط ونقلل من مساحات الموز الصيفي لأنه سريع التلف وأيضا بعض أنواع المحاصيل الورقية ذات الأوراق العريضة والأرز نكتفى بزراعة نحو مليون فدان بما يكفي الاكتفاء الذاتي فقط لمصر وعدم تصدير الأرز نتيجة لنقص المياه كلها أمور بتدخل نحو تنمية الموارد المائية المصرية سواء عن طريق إضافة مياه جديدة بالتحليه أو المعالجة أو بمنع الإهدار عن طريق تبطين الترع أو ترشيد الاستهلاك بمنع الزراعات المستهلكة للمياه.

ولفت إلى أننا نعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات بمختلف أنواعها سواء صرف زراعي بشكل أساسي أكثر من نحو 15 مليار والباقى من الصرف الصحي والصرف الصناعي إجمالي ما نعيد استخدامه هو 20 مليار متر مكعب كان أغلبه غير معالج أو معالج معالجات بدائية أولية.